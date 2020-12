Inter-Napoli, Eriksen arma a gara in corso. Un ritorno a centrocampo – Sky

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Inter-Napoli è il big match del turno infrasettimanale in Serie A. Andrea Paventi, ospite negli studi di “Sky Sport” ha parlato a proposito delle possibili scelte dei nerazzurri

LA PROBABILE – Inter-Napoli è in programma mercoledì alle 20:45. Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida agli azzurri, e potrebbe confermare molti degli uomini che hanno vinto a Cagliari. Christian Eriksen, tornato titolare proprio contro i rossoblù, non dovrebbe partire titolare: il tecnico nerazzurro potrebbe impiegarlo a partita in corso. Titolare in mezzo al campo, infatti, potrebbe tornare Stefano Sensi, che ha avuto un ottimo impatto da subentrato contro il Cagliari. Anche Roberto Gagliardini, a riposo nell’ultimo turno di campionato, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. A riportarlo Andrea Paventi su “Sky Sport”