Sanchez sempre più fulcro del gioco dell’Inter. A Cagliari fondamentale

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Alexis Sanchez è stato fondamentale nella vittoria dell’Inter arrivata ieri sul campo del Cagliari. Ennesima prestazione maiuscola del cileno, sempre più fulcro del gioco offensivo dei nerazzurri

DECISIVO – Alexis Sanchez, nella sfida di ieri contro il Cagliari, è stato fondamentale. La sua performance, soprattutto nel primo tempo è stata maiuscola. Dai suoi piedi, infatti, sono partite le maggiori occasioni che l’Inter ha avuto e che sono state neutralizzate solo da un super Cragno, autore di una prestazione monstre. Nelle ultime settimane, Sanchez, ha scalato le gerarchie del reparto offensivo di Conte ed è sempre più fondamentale per innescare la manovra offensiva nerazzurra, tornata ad altissimi livelli dopo alcune partite in cui la squadra ha latitato a costruire gioco ed occasioni.

EQUILIBRI – Sanchez si disimpegna bene da trequartista, detta i tempi di gioco ed innesca bene le punte. Con il cileno in campo la squadra acquista una verve offensiva che sembrava sopita da tempo. Il numero 7 nerazzurro, inoltre, ha dimostrato abnegazione anche nella fase difensiva: non è raro vederlo inseguire i centrocampisti offensivi o eseguire lunghi ripiegamenti. Il cileno, nelle ultime partite, sembra tornato a livelli di gioco che non mostrava ad tempo. Se arrivasse una maggior presenza in zona realizzativa, potrebbe insidiare il posto da titolare di Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.