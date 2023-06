Inter, per Lukaku si pensa a un’offerta concreta per il Chelsea − Sky

Romelu Lukaku vuole l’Inter e i nerazzurri ragionano su un’offerta concreta da fare al Chelsea. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, ma solo a una condizione. Il punto della situazione di Sky Sport.

IDEA DI OFFERTA − Romelu Lukaku aspetta l’Inter, mentre sta cercando di capire il suo futuro. Sicuramente non resterà al Chelsea e la data limite per risolvere la questione è quella del 12 luglio, giorno in cui cominceranno gli allenamenti. In ogni caso, per poter fare un’offerta concreta al Chelsea, l’Inter ha bisogno di cedere. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Continua a rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita (vedi QUI), così come anche quelle arrivate dall’Italia. A riferirlo è Sky Sport.