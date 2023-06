Lukaku significa oggi ma anche Lautaro Martinez a rischio per l’Inter domani

Lukaku vuole l’Inter e l’Inter rivuole Lukaku, avendo Lautaro Martinez da coccolare e far esplodere non solo dal punto di vista tecnico-tattico. L’operazione da imbastire nuovamente con il Chelsea proietta i piani nerazzurri in un futuro senza uscita, perché il minimo errore sul percorso ora potrebbe essere pagato a caro prezzo compromettendo il progetto di crescita

SOLO INTER – La voglia matta di Inter ha già creato più di un problema. No, non si parla di Marcelo Brozovic, che sta giustamente riflettendo sul suo futuro dopo essere stato messo alla porta dalla società nerazzurra. Il centrocampista croato è un “ex” da tempo e la sua cessione in fondo ha anche una logica (di sopravvivenza), ma l’argomento-chiave adesso è un altro. No, non si parla nemmeno di André Onana, che è una plusvalenza vivente per l’Inter. E ciò comporta un altro sacrificio di mercato senza reale opposizione. Il tema caldo, per la quinta estate consecutiva, è Romelu Lukaku da Anversa. Nel 2019 si impunta per vestire la maglia dell’Inter, facendo fallire il tentativo stategico della Juventus di scambiarlo con il coetaneo Paulo Dybala in direzione Manchester United. E vince. Nel 2020 la crisi post-Colonia fa vivere settimane di dubbi in casa Inter, ma ha ragione ancora una volta reagendo fino alla vittoria dello Scudetto. Un capolavoro. Nel 2021 la fuga in direzione “casa”, ovvero Londra. Un altro capolavoro, se si pensa alla plusvalenza generata dall’Inter dopo appena due anni. Nel 2022 il ritorno a Milano in prestito oneroso, dopo aver letteralmente umiliato il Chelsea per sei mesi. Altra “follia” venduta mediaticamente come capolavoro, ma l’Inter in realtà non poteva e non può sostenere i costi dell’operazione. Ecco perché nel 2023 siamo di nuovo qui a parlare di Lukaku a metà strada tra l’Inter e tutto ciò che non è Inter. Perché è solo l’Inter la casa sicura di Lukaku. Per Lukaku, però. Assecondare per l’ennesima volta un “capriccio” venduto per sfida, seppur romantico e dal punto di vista tecnico-tattico vantaggioso in questa Serie A, può comportare rischi eccessivi.

Inter, acquistare Lukaku per cedere Lautaro Martinez?

RISCHIO ADDIO – In un attacco privato di Edin Dzeko, rimasto sulle spalle di Lautaro Martinez e non di certo su quelle di Joaquin Correa, pensare al ritorno di Lukaku ci sta. Mancano i gol dell’ex numero 9 bosniaco ma non solo. Dietro il Lukaku-ter si cela una logica interessante, stavolta. Una logica da prendere con le pinze e valutare bene. La base di partenza è la stessa di un anno fa: l’Inter non può permettersi Lukaku a bilancio. Né in prestito oneroso, sebbene ci siano i margini per un ingresso “sostenibile” in rosa ritoccando le cifre, in particolare quelle dell’ingaggio. E assolutamente no a titolo definitivo, perché l’ammortamento interrotto nel 2021 non può essere ripreso per un over-30. In questa operazione il lato romantico è l’ultimo da prendere in considerazione. Se l’Inter investisse seriamente su Lukaku, facendolo rientrare nella lista degli asset aziendali, ci sarebbe da preoccuparsi. Continuare a pensare al presente fugace anziché pianificare un futuro più ambizioso sta rallentando il percorso di crescita dell’Inter. Lukaku oggi significa creare i presupposti per la cessione di Lautaro Martinez domani. Facile.

Gli errori del Chelsea traslati sull’Inter

(S)COPPIA OFFENSIVA – Si tratta di un rischio calcolato ma non calcolabile, in realtà. Perché, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storta, i costi del classe ’93 belga diventerebbero sostenibili solo attraverso la plusvalenza dell’attuale numero 10 argentino. Aver puntato sul “paracadute” Marcus Thuram a parametro zero non risolve il problema, perché per qualsiasi offerta importante tutti sono cedibili. Tutti tranne Lukaku, che ha perso malamente lo status di “affare” ed è una tassa che il Chelsea dovrà pagare. L’Inter può andare in soccorso per tamponare altri dodici mesi, non oltre. In rosa esiste già Correa con lo status di “invendibile”, sarebbe grave aggiungere all’elenco anche il 30enne Lukaku per farlo arrivare a scadenza. A ottimizzare le prestazioni di Lautaro Martinez, e magari anche a scongiurarne la cessione futura, per il momento ci penserà Thuram. Del resto, la situazione è piuttosto chiara: l’Inter rischia di annebbiarsi su Lukaku nella speranza di raggiungere la seconda stella e altri piazzamenti internazionali. Ma il 2024 è più vicino che mai e ora bisogna preservare il futuro anziché complicarlo per “salvare” il presente.