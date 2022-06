Inter, la vendita degli abbonamenti entra in una nuova fase: tutti i dettagli

Prosegue a vele spiegate in casa Inter la vendita degli abbonamenti in vista della stagione 2022/23. Da oggi si apre la vendita anche agli iscritti alla waiting list.

ABBONAMENTI – Grande entusiasmo in vista della prossima stagione in casa Inter. La vendita degli abbonamenti per il 2022/23 prosegue a gonfie vele ed entra, da oggi, in una nuova fase. Nel dettaglio si tratta della ‘seconda parte’ della fase 3, apertasi giovedì 9 luglio. Fino a ieri soltanto gli abbonati alla stagione 19/20 che ancora non avevano confermato il proprio posto nella fase 1 avevano l’occasione di riservare un posto tra quelli rimasti liberi. Da oggi, fino a lunedì 13 giugno, la vendita è aperta anche agli iscritti alla waiting list.

FASE QUATTRO – Gli abbonamenti per la prossima stagione per l’Inter, chiaramente, potranno presto essere acquistati anche dai ‘nuovi abbonati’. Lunedì 20 giugno, infatti, si aprirà la vendita libera con gli eventuali posti rimasti dopo le precedenti tre fasi.

Fonte – Inter.it