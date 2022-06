Inter Women, 15 giocatrici impegnate in nazionale: la lista completa

Sono in totale quindici le giocatrici di Inter Women che nelle prossime settimane saranno impegnate con le rispettive nazionali. Tra cui anche l’Italia del Commissario Tecnico Milena Bertolini. Ecco di seguito la lista completa.

ITALIA – Sono tre le giocatrici dell’Inter Women convocate dal CT dell’Italia Milena Bertolini. Si tratta, nel dettaglio, di Francesca Durante, Flaminia Simonetti e Chiara Robustellini. Le tre saranno impegnate per la terza fase di preparazione all’Europeo, che si svolgerà a Coverciano dal 12 al 17 giugno.

INTER WOMEN – TUTTE LE GIOCATRICI CONVOCATE IN NAZIONALE

NORVEGIA – Oltre alle tre italiane, sono altre le giocatrici dell’Inter Women impegnate con le rispettive rappresentative. Anja Sonstevold sarà in campo con la Norvegia nelle gare amichevoli contro Nuova Zelanda e Danimarca, per poi disputare l’Europeo (gruppo A contro Inghilterra, Austria e Irlanda Del Nord)

CAMERUN – Ajara Njoya sarà impegnata con il Camerun nella Coppa D’Africa in Marocco dal 2 al 23 luglio.

UNGHERIA – Henrietta Csiszár è stata convocata dalla nazionale ungherese, con la quale disputerà la gara di qualificazione al Mondiale contro l’Ucraina (la partita è in programma in Polonia). La giocatrice nerazzurra resterà con la sua nazionale dal 20 al 29 giugno.

BRASILE – Per le amichevoli contro Danimarca e Svezia, Kathellen Sousa è stata convocata dalla nazionale verdeoro. Le due gare sono in programma rispettivamente il 24 e il 28 giugno a Brasilia. Dopo le due amichevoli, la giocatrice nerazzurra sarà impegnata dal 4 al 31 luglio in Colombia per la Copa America.

NAZIONALI UNDER – Tornando all’Italia, Francesca Colonna, Astrid Gilardi, Angela Passeri e Matilde Pavan saranno impegnate dal 13 al 20 giugno con l’Under 19 azzurra. Elena Belli, Silvia Bufano, Beatrice Calegari e Giulia Dragoni prenderanno parte al raduno dal 18 al 27 giugno dell’Italia Under 16.