De Vrij, ma non solo: un altro dell’Inter nel mirino del Chelsea

Sono tante le voci di mercato che si susseguono sull’Inter, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riporta il sito inglese Sports Illustrated, il Chelsea ha messo nel mirino due nerazzurri. Uno è Stefan de Vrij, l’altro Denzel Dumfries.

DOPPIO OBIETTIVO – È intrecciato il mercato di Inter e Chelsea. Non solo per quel che riguarda Romelu Lukaku, con i nerazzurri e soprattutto il giocatore al lavoro per il ritorno a Milano in prestito. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, i blues hanno messo nel mirino due giocatori nerazzurri. Il primo è Stefan de Vrij (in scadenza nel 2023), profilo che serve ai londinesi per correre ai ripari dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen. Il secondo è Denzel Dumfries, che andrebbe a rinforzare la fascia destra anche come back-up di Reece James.

Fonte – Sports Illustrated