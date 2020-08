Inter-Getafe 1-0 al 45′, il 30simo gol di Lukaku lancia i nerazzurri

Condividi questo articolo

Termina il primo tempo di Inter-Getafe, sfida valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Nerazzurri avanti grazie alla trentesima rete in stagione di Romelu Lukaku. Clicca QUI per seguire la cronaca live minuto per minuto della partita a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Inizio difficile per l’Inter: al 2′ stacca Maksimovic nell’area nerazzurra, ma Samir Handanovic si fa trovare prontissimo e impedisce il gol dello 0-1 con un grande intervento. Al 18′ altro rischio per i nerazzurri, con Jaime Mata che si ritrova palla al piede al limite dell’area piccola: è bravissimo Stefan de Vrij a chiudere in maniera decisiva sull’attaccante spagnolo prima che possa calciare a rete. Reagisce l’Inter al 25′ con Lautaro Martinez che approfitta di un errore degli avversari, parte a testa bassa verso l’area di rigore degli spagnoli e lascia partire un tiro che viene neutralizzato da un grande intervento di David Soria. Al 27′ è ancora l’argentino a rendersi pericoloso con una conclusione rasoterra da fuori area, con Soria che di nuovo interviene con grande abilità sul pallone. Al 33′ nerazzurri in vantaggio! Romelu Lukaku controlla un bellissimo lancio lungo di Alessandro Bastoni, sinistro a incrociare e palla all’angolino. Dopo un minuto di recupero, squadre negli spgoliatoi: la trentesima rete di Lukaku regala al momento i quarti di finale ai nerazzurri.

INTER 1 – 0 GETAFE

MARCATORI: Lukaku (I) al 33′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

GETAFE (4-5-1): 13 David Soria; 22 Damian Suarez, 2 Djené (C), 16 Etxeita, 17 Olivera; 12 Nyom, 20 Maksimovic, 18 Arambarri, 24 Timor, 15 Cucurella; 7 Jaime Mata.

A disposizione: 1 Chichizola, 30 Jean Paul; 4 Cabaco, 6 Chema; 21 Fajr; 8 Portillo, 9 Angel Rodriguez, 11 Ndiaye, 19 Jorge Molina, 23 Jason, 26 Hugo Duro.

Allenatore: J. Bordalas

Note: ; Ammoniti: ; Sostituzioni: ; Recupero: 1′