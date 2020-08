FOTO – Lukaku scalda il piede in vista...

FOTO – Lukaku scalda il piede in vista di Inter-Getafe: spagnoli avvisati

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku si prepara nel riscaldamento di Inter-Getafe. Come riportato da una foto pubblicata dai profili social ufficiali della società nerazzurra, il belga scalda il piede in vista della sfida in programma tra pochi minuti.

PIEDE CALDO – Romelu Lukaku si prepara per Inter-Getafe. “Scaldando il piede sinistro…”, queste le parole pubblicate sui profili social ufficiali della società nerazzurra. Il belga non ha trovato la via del gol nelle ultime due gare di campionato contro Napoli e Atalanta, aumentando così la sua voglia di tornare a essere decisivo proprio da questa sera.