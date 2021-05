Inter, dirigenti ancora in sede. Conte non si è visto. I piani di Zhang – Sky

Ultimi aggiornamenti dalla sede dell’Inter, dov’è riunita gran parte della dirigenza nerazzurra da diverse ore. Diverse fonti avevano anticipato la possibilità che il vertice si svolgesse oggi. Ma Antonio Conte non si è recato in sede. Zhang è pronto al faccia a faccia nei prossimi giorni

ATTESA – Slitta ancora il vertice tra Antonio Conte, i dirigenti nerazzurri e Steven Zhang. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport”, Marotta, Ausilio e Antonello sono ancora nel quartier generale dell’Inter, ma il tecnico pugliese non si è visto da quelle parti. Secondo Barzaghi, inoltre, il vertice tra dirigenza e allenatore è necessario in questo momento. Il club nerazzurro è ad un bivio, così come il suo allenatore. La possibilità di grandi cambiamenti è all’orizzonte, ma è molto probabile che vada in scena un Villa Bellini bis. La palla passa comunque nelle mani del presidente Zhang.