Zhang ha già dato inizio a una nuova settimana di lavoro a Milano ma forse bisogna aspettare ancora un po’ per avere il faccia a faccia definitivo con Conte. Come riportato da Matteo Barzaghi – giornalista di ‘Sky Sport’ -, l’incontro ipotizzato per oggi tra i vertici dell’Inter va verso il rinvio

FUTURO DA DECIDERE – L’incontro previsto in casa Inter tra proprietà, dirigenza e allenatore può anche non andare in scena oggi. A Milano, infatti, sono arrivati in sede tutti i protagonisti dell’incontro, compreso il Presidente Steven Zhang, tranne uno. E l’unico assente è proprio Antonio Conte, evidentemente perché non sarà in queste ore l’appuntamento per decidere il futuro nerazzurro. Ci sono invece gli AD Alessandro Antonello (Corporate) e Beppe Marotta (Sport), che a questo punto potranno discutere con Zhang prima di farsi raggiungere da Conte. Non resta che aspettare aggiornamenti ed eventuali cambi di programma in casa nerazzurra, da dove non filtra davvero nulla in queste ore.