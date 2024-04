Inter, obiettivo vicino. La Curva Nord: «Celebrazioni scudetto! Date e orari»

La Curva Nord si prepara a festeggiare il ventesimo scudetto, la seconda stella tanto attesa dall’Inter e da tutti i suoi tifosi. Attraverso una nota ufficiale, gli ultras nerazzurro hanno comunicato il programma completo dei festeggiamenti. Con date e ore ufficiali.

CELEBRAZIONI – La Curva Nord dei tifosi dell’Inter si prepara al grande evento per la festa del ventesimo scudetto, sempre più vicino. Contro il Milan, sfida in programma lunedì 22 aprile, il primo match-point a disposizione della squadra allenata da mister Simone Inzaghi per conquistare la seconda stella. Intanto gli ultras nerazzurri hanno già stilato un programma completo con tutti gli eventi e il programma completo dei festeggiamenti. Con data e ora ufficiali, pubblicati sul profilo Facebook.

IL PROGRAMMA COMPLETO

“In occasione della matematica conquista del titolo (che sia nel derby o nelle partite successive) il ritrovo per i festeggiamenti in città sarà presso piazza Cairoli da cui faremo partire un corteo verso il Duomo. A prescindere dalla conquista del titolo nel derby, i festeggiamenti inizieranno (o continueranno) in occasione di Inter-Torino. Con un “Passaggio d’onore” prima della partita che si svilupperà lungo tutto il percorso del pullman a partire da piazzale Lotto e fino sotto la Nord. Orari ritrovo da concordare e come detto a prescindere che si sia già conquistato o meno lo scudetto matematicamente.

In occasione di Inter-Lazio avrà luogo la festa per la consegna del titolo che accoglieremo con una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio ad inizio partita. A campionato concluso la festa continuerà il 6 giugno alle 20.30 quando avrà luogo una “Parata Nerazzurra” in centro città per annunciare l’avvio della grande festa conclusiva (location da definire). Il 7, 8 e 9 giugno, grazie all’associazione WEAREMILANO ets che ormai da 5 anni ne garantisce l’organizzazione, avrà luogo la tradizionale festa del popolo nerazzurro presso IDROSCALO MILANO.

Gli orari saranno i seguenti:

Venerdì 7

ore 17.00-01.00

Sabato 8

ore 11.00-01.00

Domenica 9

ore 11.00-01.00

All’interno del parco saranno attive tutte le abituali attrazioni (dal wake board alla piscina, dalla pista di pattinaggio all’arrampica, dal noleggio canoe ai campi da calcio a 5). Sarà rinforzato il sevizio di ristorazione e ogni sera ci saranno eventi live a partire dalle 19.00 con ospiti dal mondo Inter. L’ingresso agli eventi, aree merchandising e ristorazione saranno gratuiti mente i servizi per le attrazioni sportive rispetteranno i propri prezzi d’accesso. All’esterno sarà garantito un ampio parcheggio custodito adiacente l’ingresso principale. Come sempre parte dei proventi sarà destinato a fini benefici e nel corso delle 3 giornate saranno effettuate raccolte di beni di prima necessità da destinare a chi ha più bisogno nell’area metropolitana di Milano”.