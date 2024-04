Pardo esagera: «Impresa Cagliari, freno Inter». Poi ridimensiona: «Campionato chiuso»

Pierluigi Pardo analizza quanto visto nel corso di Inter-Cagliari, terminata sul risultato di 2-2. Poi il giornalista, intervenuto su Radio 24, sottolinea la suggestiva chance nerazzurra nel derby.

SENSAZIONE – Pierluigi Pardo, opinionista nella trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, all’indomani di Inter-Cagliari dichiara: «A me ieri sera il Cagliari è piaciuto tantissimo. E il fatto che sia stato due volte sotto nel punteggio non è un dettaglio, è un ulteriore medaglia per una squadra che non si è disunita nei momenti difficili. Poi magari questa non è la migliore Inter della stagione. La sensazione è che abbia un pochino frenato e che si sia un po’ distratta. Ieri c’erano anche due squalifiche pesanti, anche se ce le aveva anche il Cagliari. Rimane una grande impresa della squadra di Ranieri. Ieri l’Inter non aveva urgenza di vincere? Neanche contro l’Udinese c’era. Anzi, direi che ieri, dopo il pareggio del Milan, direi che l’urgenza era aumentata. Si era costruita l’opportunità di arrivare al derby con due risultati su tre a disposizione».

Inter, eccitazione da derby-scudetto!

CHANCE INTRIGANTE – Pierluigi Pardo continua, soffermandosi sull’opportunità dell’Inter per il prossimo lunedì: «Premesso che si sta parlando del nulla perché il campionato è chiuso e finito. Però c’è un pezzo di narrazione, anche divertente e intrigante, dell’Inter che potrebbe vincere il campionato in netto anticipo battendo il Milan nello scontro diretto nel sesto derby consecutivo. Questa è chiaramente una motivazione extra e lunedì prossimo a quest’ora saremo tutti eccitatissimi, anche quelli a cui non gliene frega niente. L’Inter quindi ieri aveva anche motivazioni più forti per ottenere tre punti e ciò restituisce ancora di più il valore dell’impresa del Cagliari».