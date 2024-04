Borghi: «Cagliari, gol 2-2 azione sospetta! Ecco cosa manca all’Inter»

Borghi presente dagli studi di DAZN è tornato ad analizzare la partita pareggiata tra Inter e Cagliari 2-2 soffermandosi in particolare sul tocco di braccio di Lapadula. Poi ha espresso una sua opinione riguardo il mercato.

TRA CAMPO E MERCATO – Stefano Borghi ha parlato così dopo il pareggio maturato a San Siro: «Il Cagliari nel finale fa punti in rimonta, è seconda solo al Napoli in questo campionato. Anche l’Inter perde qualche punto da posizione di vantaggio in casa. Anche se però l’azione è un po’ sospetta con il gol di Viola. Come migliorare questa squadra? Direi un laterale destro, dato che Dumfries potrebbe andare via e Darmian può tornare utile in più posizioni. Un laterale destro di caratura internazionale potrebbe completare il tutto».