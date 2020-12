Inter, contro il Borussia Monchengladbach prova di maturità da non fallire

(copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

L’Inter, questa sera, scenderà in campo contro il Borussia Monchengladbach, per la sfida valida per la quinta giornata del girone B di Champions League. I nerazzurri devono vincere per sperare ancora nel passaggio al turno successivo. Prova di maturità da non fallire

SFIDA – L’Inter, questa sera, è chiamata all’ennesima sfida da dentro o fuori in Champions League. Il cammino dei nerazzurri nella massima competizione Europea non è stato positivo: due pareggi e due sconfitte in quattro partite. Un bottino magro se ti chiami Inter e l’obiettivo minimo è il passaggio del turno. Nonostante una partenza a rilento, però, l’Inter ha ancora una possibilità di qualificarsi agli ottavi di Champions League. Per continuare a sperare questa sera, i nerazzurri, dovranno battere a domicilio il Borussia Monchengladbach, reduce da due goleade rifilate allo Shakthar Donetsk. L’impresa, seppur difficile, lascia spazio alla speranza. La squadra di Conte, infatti, può provare l’impresa.

MATURITA’ – L’Inter, nel corso di questo inizio di stagione, non è apparsa particolarmente brillante. Soprattutto la fase difensiva, specialmente se paragonata a quella dello scorso anno, ha fatto numerosi passi indietro. Almeno fino alla sfida contro il Sassuolo andata in scena sabato pomeriggio: a Reggio Emilia, la squadra di Conte, sembra aver ritrovato gli automatismi che sembravano perduti. La sfida di campionato, contro una delle migliori compagini della Serie A, può rappresentare il punto di svolta della stagione. La squadra nerazzurra, questa sera, dovrà confermare i progressi fatti vedere a Reggio Emilia per evitare di vivere l’ennesima notte europea amara della stagione.