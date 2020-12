Bonhof: “Fuochi d’artificio? Ci dissociamo. Incentivo per l’Inter,...

Bonhof: “Fuochi d’artificio? Ci dissociamo. Incentivo per l’Inter, il motivo”

Condividi questo articolo

Rainer Bonhof, vice presidente del Borussia Monchengladbach, intervenuto su SportBuzzer ha commentato l’episodio di questa notte in cui alcuni tifosi della squadra tedesca avrebbero innescato dei fuochi d’artificio sotto l’hotel dove stavano riposando i calciatori dell’Inter (qui i dettagli)

DISTANZE – Rainer Bonhof, vice presidente del Borussia Monchengladbach, prende nettamente le distanze dai fatti accaduti questa notte nei pressi dell’hotel in cui riposavano i calciatori dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: «Fuochi d’artificio? Una sciocchezza. Non si fa una cosa del genere. È solo un incentivo a rendere l’Inter un po’ più aggressiva. Ci dissociamo. Non sono cose da Borussia».

Fonte: sportbuzzer.de