De Rosa: “Inter discontinua in Champions League, i motivi. Il girone…”

Geri De Rosa

Geri De Rosa, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato del dell’Inter, impegnata questa sera nella decisiva sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach

DIFFICILE – Queste le parole di Geri De Rosa: «L’Inter ha bisogno di confermare in Champions League quanto fatto vedere di buono in campionato. L’Inter in Champions League ha dimostrato discontinuità, secondo me, al momento, è meritatamente all’ultimo posto del girone. È l’unica a non aver battuto lo Shakhtar Donetsk, ed è la cosa che pesa di più nella classifica attuale dei nerazzurri. Da Sassuolo arrivano buone indicazioni, ma è pur vero che la squadra era in vantaggio già al 10′. Questa sera sarà una sfida complicata, la squadra tedesca sembra costruita per far bene in Europa».