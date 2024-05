Arnautovic goffo e fuori forma. Sassuolo un altro incubo

Marko Arnautovic non riesce proprio a sbloccarsi definitivamente con la maglia dell’Inter. I gol sono un ricordo troppo distante, con il Sassuolo l’austriaco ha fatto malissimo.

MALE – Marko Arnautovic non ne riesce a fare una giusta. In campo per 30 minuti contro il Sassuolo il giocatore dell’Inter ha fatto male, malissimo a dire il vero. Si è fatto pescare due volte in fuorigioco, questo nonostante la difesa molto bassa degli avversari che dovevano mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. Ha perso tre volte il pallone, facendo solamente tre passaggi e non entrando nel pieno della manovra nerazzurra. Zero tiri in porta, zero tiri fuori. Il segnale più grave la marcatura riuscita di un giocatore come Marash Kumbulla su di lui.

Arnautovic e la stagione con l’Inter deludente

STAGIONE – Difficile essere buoni con Arnautovic. L’Inter ha investito tanto nell’attaccante, 10 milioni di euro! Forse la dirigenza ha sbagliato, anche se i risultati alla fine dell’anno dicono che la seconda stella è stata conquistata. Non ci si può soffermare però solo sulla collettività, perché Arnautovic ha partecipato al campionato con appena due gol in venticinque partite giocate. Solamente tre presenze da titolare in Serie A, sporadicamente una prestazione degna di nota. Poi i due infortuni che non gli hanno permesso mai di entrare al top della forma.

GERARCHIE – Avere Arnautovic e non due come Romelu Lukaku o Edin Dzeko ha aiutato Simone Inzaghi a definire fin da subito le gerarchie. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono stati sempre i titolari, anche nei momenti più difficili in cui non arrivava il gol. L’austriaco però è riuscito a scendere ulteriormente tra le scelte del tecnico. Nelle ultime settimane Alexis Sanchez lo ha sorpassato di netto, collezionando più titolarità a differenza di Arnautovic. L’attaccante ex Bologna è perciò riuscito nell’impresa di perdere il posto di terza punta contro un compagno che ormai neanche più può essere definito un giocatore che occupa quel ruolo.