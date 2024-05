De Grandis: «Inter, ci vuole serietà. Brutto episodio col Sassuolo»

Sassuolo-Inter ha destato numerose polemiche, soprattutto per l’arrendevolezza dei nerazzurri con le seconde linee. Stefano De Grandis su Sky Sport dice la sua.

EPISODIO – A Stefano De Grandis non è proprio piaciuta la partita di sabato sera: «Dumfries si addormenta e fa subire il gol. Dopo il dovere dell’Inter è quello di mettere i titolari, Calhanoglu. Non va bene far giocare gente che non ha mai giocato, tipo Klaassen. Per la serietà va fatto questo. Parlo di ombre rispetto alla luce immensa che l’Inter ha dato a questo campionato. Secondo me è un brutto episodio, non è una critica. Il regolamento morale vuole che ognuno giochi con la formazione migliore. Tutte le squadre che lottano con il Sassuolo si sono ovviamente dispiaciute. Ci vuole un minimo di serietà. Anche nelle ultime giornate. Sono convinto che non ci sia nulla di combinato. Facendo giocare panchinari incidi sulla lotta salvezza».