Bordon: “Inter, contro il Borussia Monchengladbach non facile. Nel 71’…”

Condividi questo articolo

Ivano Bordon

Ivano Bordon , ex portiere dell’Inter, è intervenuto in collegamento su “Sky Sport” a poche ore dalla sfida contro il Borussia Monchengladbach, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. L’ex portiere nerazzurro ricorda la famosa sfida del ’71 e del match in programma questa stasera

RICORDO – Ivano Bordon ricorda le sfide tra Inter e Borussia Monchengladbach andate in scena nel 1971: «Sfida del 71′? È un bel ricordo. Nella famosa partita del 7-1 ero in panchina e ricordo che il “fattaccio” (una lattina colpì Boninsegna, ndr) fu proprio lì vicino. Ci fu un parapiglia tra le due squadre. Giocavamo contro una grande squadra, il Borussia all’epoca era una squadra fortissima. Nello 0-0 di Berlino io fui decisivo, parai anche un calcio di rigore. La partita di stasera? Non sarà facile, in questo momento però, dopo la vittoria di Sassuolo la squadra sia più compatta».