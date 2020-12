Borussia Monchengladbach-Inter: Hakimi out, Darmian confermato? – SM

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Borussia Monchengladbach-Inter. I nerazzurri di Antonio Conte possono solo vincere per continuare a sperare nella qualificazione. Hakimi non partirà titolare, chance per Darmian? Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Borussia Monchengladbach-Inter è alle porte. I nerazzurri devono vincere per poter continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, dovrebbe effettuare pochi cambi rispetto agli undici che, sabato, hanno battuto il Sassuolo. In porta Handanovic, linea difensiva formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo torna Brozovic che prenderà il posto di Vidal squalificato. Con il croato ci saranno Barella e Gagliardini. A destra Darmian preferito ad Hakimi, a sinistra torna Young. In attacco torna Lukaku dal 1′ in coppia con Lautaro Martinez.