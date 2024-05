VIDEO – Inter, all’asta le maglie del derby Scudetto: i dettagli

L’Inter annuncia di voler mettere in vendita alcuni pezzi speciali da collezione, come alcune magliette del derby vinto e decisivo per la matematica scudetto. Il ricavato andrà in beneficenza, ecco nel dettaglio.

MAGLIE IN VENDITA – I tifosi dell’Inter avranno l’opportunità di giudicarsi all’asta le maglie che da oggi 13 maggio saranno disponibili su Ebay.it. Non saranno certe delle maglie comuni, anzi! Bensì quelle della vittoria nel derby contro il Milan, decisiva per lo scudetto. Le maglie, inoltre, saranno tutte autografate, e il ricavato contribuirà a sostenere la campagna Our Nature di WWF Italia.

Inter, maglie all’asta! Il comunicato

NEL DETTAGLIO – “Aggiungi un pezzo speciale alla tua collezione e scendi in campo per il pianeta! Su eBay trovi le maglie speciali autografate dai Nerazzurri in occasione di #MilanInter, dove ogni numero racconta l’impatto del cambiamento climatico e della crisi di biodiversità sul pianeta. Il ricavato contribuirà a sostenere la campagna Our Nature di WWF Italia“. Di seguito il video pubblicato sui social

Aggiungi un pezzo speciale alla tua collezione e scendi in campo per il pianeta! 💪🖤💙 Su eBay trovi le maglie speciali autografate dai Nerazzurri in occasione di #MilanInter, dove ogni numero racconta l'impatto del cambiamento climatico e della crisi di biodiversità sul… pic.twitter.com/L6crLcbu6t — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 6, 2024