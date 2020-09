Inter-Carrarese, 7-0: buone risposte e conferme per Antonio Conte

Romelu Lukaku Atalanta-Inter

Termina Inter-Carrarese, partitella di allenamento svoltasi al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Dopo il 4-0 di fine primo tempo (doppietta di Romelu Lukaku e gol di Ashley Young e Alexis Sanchez), i nerazzurri hanno concluso con un sonoro 7-0.

BUONA PROVA – Prosegue bene la preparazione dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Dopo il 5-0 contro il Lugano martedì pomeriggio, Inter-Carrarese di oggi termina con il punteggio di 7-0. Nel primo tempo doppietta per Romelu Lukaku e gol per Ashley Young e Alexis Sanchez. Nella ripresa arriva la doppietta per Lautaro Martinez, oltre alla rete di Eddie Salcedo. Quattro gol, quelli della coppia di attacco nerazzurra, che sicuramente fa ben sperare in vista del prossimo anno. Il prossimo appuntamento è a domani, sfida a San Siro contro il Pisa prima dell’inizio ufficiale della stagione.