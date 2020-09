Godin-Cagliari contratto pronto, via libera Inter: accordo raggiunto

Diego Godin

Godin sarà presto un giocatore del Cagliari. Ne è sicuro il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che attraverso un tweet pubblicato attraverso i social ha reso noto alcuni dettagli dell’operazione.

VIA LIBERA – Godin avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per quanto riguarda la buonuscita e dunque pronto a firmare il suo prossimo contratto con il Cagliari. C’è il via libera del club nerazzurro, ora il difensore uruguaiano – secondo Gianluca Di Marzio -, sarebbe pronto a firmare un contratto triennale con i sardi. La sua cessione – sottolinea il sito – “potrà aprire le porte ad Arturo Vidal: già domani sono attesi nuovi contatti per arrivare al via libera defintivo”

