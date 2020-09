Inter-Carrarese, gloria anche per Lautaro Martinez: 6-0 (per...

Inter-Carrarese, gloria anche per Lautaro Martinez: 6-0 (per ora)

Lautaro Martinez Inter-Napoli

È ancora in corso Inter-Carrarese, ma arrivano aggiornamenti da “Sky Sport”: dopo il 4-0 di fine primo tempo – con la doppietta di Romelu Lukaku e le reti di Sanchez e Young – nella ripresa è arrivata anche la doppietta per Lautaro Martinez.

…E SEI – Arrivano ulteriori aggiornamenti su Inter-Carrarese, partitella di allenamento in corso in questo momento al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Dopo il 4-0 di fine primo tempo, nella ripresa ingresso in campo anche per Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Ricordiamo che la sfida non si è ancora conclusa, seguiranno pertanto ulteriori aggiornamenti.