Serie A, torna il pubblico: Emilia-Romagna apre a 1000 spettatori

Tardini Parma

L’Emilia-Romagna è la prima regione ad aprire al ritorno del pubblico negli stadi. Anche per quanto riguarda la Serie A, dove già da domani saranno ammessi 1.000 spettatori per Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.

RIAPERTURA – Un primo, piccolo, passo verso la normalità. Una bellissima notizia per i tifosi di calcio (e non solo) che tornano a sperare di poter tornare allo stadio. A riaprire gli eventi sportivi al pubblico per prima è la regione Emilia-Romagna che, con un’ordinanza, ha dato l’ok all’ingresso di un massimo di 1.000 spettatori per le gare di Serie A. Una decisione che sarà in vigore già da domani, quando nelle due sfide Parma-Napoli allo stadio Tardini e Sassuolo-Cagliari al Mapei Stadium (entrambe valide per la prima giornata del campionato) tornerà finalmente il pubblico. Nella speranza che anche altre regioni possano seguire a ruota l’Emilia-Romagna.