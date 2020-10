Inter-Borussia Mönchengladbach: Conte farà dei cambi in difesa – Sky

Antonio Conte Inter

Inter-Borussia Mönchengladbach di mercoledì, prima giornata della fase a gironi di Champions League, vedrà Antonio Conte fare alcuni cambi in difesa rispetto al derby. Il tecnico aiutato anche da alcuni recuperi. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

POSSIBILI CAMBI – Antonio Conte potrebbe fare dei cambi in difesa per Inter-Borussia Mönchengladbach di mercoledì: «La partita col Borussia Mönchengladbach non sarà facile, è una squadra fisica con nomi importanti. L’Inter recupererà un paio di pedine importanti come Bastoni che dopo il tampone negativo sta completando l’iter medico. L’Inter nel pomeriggio si allenerà e lui sarà in gruppo. Cambierà quindi qualcosa in difesa e ci potrebbe essere una chance per Darmian».