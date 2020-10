L’Inter ritrova i positivi: la situazione per Nainggolan – Sky

L’Inter comincia a recuperare i positivi al Covid-19 assenti nel corso dell’ultimo derby. Possibile il recupero di Nainggolan, mentre Young è ancora in dubbio. Attesa per chiarire la posizione di Skriniar. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”

RECUPERI IN VISTA – Antonio Conte comincia a recuperare i positivi al Covid-19: «Possibile recuperare anche Nainggolan, mentre non è possibile per Young che domani terminerà la quarantena e farà il tampone ma non ha i tempi tecnici per recuperare per la Champions. Domani terminerà anche la quarantena per Skriniar in Slovacchia, poi si capirà quando potrà tornare in Italia».