Skriniar, nuovo tentativo Tottenham? Perisic obiettivo Spurs in un caso

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar potrebbe essere rimasto nei radar del Tottenham nonostante il tentativo fallito in estate: il punto della situazione su Ivan Perisic

SKRINIAR – Secondo quanto riportato da Football.london, dopo la trattativa fallita in estate con l’Inter, il Tottenham potrebbe provarci di nuovo per Milan Skriniar. Infatti stanti le prestazioni poco convincenti di Eric Dier e Toby Alderweireld e le difficoltà di José Mourinho nel costruire una solida linea difensiva, gli Spurs potrebbero tornare a bussare in casa nerazzurra per il difensore slovacco diventando così quest’ultimo una priorità chiave per il club londinese in questa stagione.

PERISIC – Ivan Perisic, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco, è stato accostato alla società inglese ma in discorsi si sarebbero conclusi a metà settembre quando è arrivato Gareth Bale. A gennaio il suo nome potrebbe tornare di moda se Mourinho dovesse ritenere necessario un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo. Gli Spurs sono ben coperti in avanti, ma se Bale, Harry Kane o Son Heung-min dovessero subire un infortunio a lungo termine, che non sarebbe la prima volta, l’ex Bayern Monaco potrebbe essere un obiettivo intrigante.

Fonte: Andrew Dowdeswell – Football.london