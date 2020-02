Handanovic, speranze Inter sul recupero: i tempi. Padelli non problema

Condividi questo articolo

Handanovic non ha giocato le ultime due partite dell’Inter, complice l’infortunio alla mano, e il suo recupero è ancora incerto. Motivo per cui, in giornata, Viviano ha svolto le visite mediche (vedi articolo) e potrebbe essere tesserato. Intanto c’è Padelli titolare, e lo sarà anche mercoledì: il “Corriere della Sera” indica i tempi di recupero dello sloveno.

NUMERO 1 – Samir Handanovic ha riportato un infortunio al mignolo della mano sinistra, prima di Udinese-Inter. Sembrava dovesse essere una cosa da poco, invece lo sloveno è rimasto in panchina sia lo scorso 2 febbraio sia ieri nel derby col Milan. Comincia a esserci un po’ di preoccupazione, anche perché nel frattempo Daniele Padelli non è stato esente da colpe sui due gol rossoneri. Il sito del “Corriere della Sera” dà come certa l’assente dello sloveno mercoledì in Coppa Italia contro il Napoli, e probabilmente pure domenica in casa della Lazio. La speranza dell’Inter è riaverlo contro la Sampdoria il 23 febbraio, a una settimana dallo scontro diretto con la Juventus. Padelli non viene ritenuto un problema, ma lo è chi c’è dietro: Tommaso Berni, senza presenze da sette anni, e Filip Stankovic, figlio d’arte ma appena diciassettenne. Per questo motivo la società ha fatto svolgere le visite mediche a Emiliano Viviano e valuta se tesserarlo: toccherà a lui giocare (in campionato, in Europa League non è in lista UEFA) fino al rientro di Handanovic?

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis