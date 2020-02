Serie A 2019-2020, spettatori allo stadio 23ª giornata: Inter-Milan seconda

Condividi questo articolo

In Serie A si è registrato il terzo dato stagionale per spettatori allo stadio: 29.854 presenze di media nella ventitreesima giornata. Il derby Inter-Milan è stato ovviamente la partita più seguita allo stadio, con 75.817 persone al Meazza: è la seconda gara più vista, dietro a Inter-Juventus di ottobre. Per quanto riguarda le presenze totali l’ultimo turno è stato il terzo miglior risultato, dietro alla diciannovesima (31.174 di media) e ventunesima giornata (30.221).

Roma-Bologna 31.808

Fiorentina-Atalanta 35.034

Torino-Sampdoria 20.664

Verona-Juventus 28.654

SPAL-Sassuolo 12.988

Brescia-Udinese 13.586

Genoa-Cagliari 21.301

Napoli-Lecce 40.825

Parma-Lazio 17.859

Inter-Milan 75.817

SERIE A 2019-2020 – SPETTATORI ALLO STADIO

Ventiduesima giornata

Ventunesima giornata

Ventesima giornata

Diciannovesima giornata

Diciottesima giornata

Diciassettesima giornata

Sedicesima giornata

Quindicesima giornata

Quattordicesima giornata

Tredicesima giornata

Dodicesima giornata

Undicesima giornata

Decima giornata

Nona giornata

Ottava giornata

Settima giornata

Sesta giornata

Quinta giornata

Quarta giornata

Terza giornata

Seconda giornata

Prima giornata