Serie A 2019-2020, spettatori allo stadio 18ª giornata: media in aumento

Il traino del ritorno di Ibrahimovic porta Milan-Sampdoria a fare il record della prima giornata del 2020 in Serie A. Per la quarta volta in stagione è stata superata la soglia delle ventottomila presenze di media (28.199), oltre mille in più rispetto a questo punto del campionato un anno fa. Di seguito i dati sugli spettatori allo stadio nel diciottesimo turno.

Brescia-Lazio 14.370

SPAL-Verona 14.078

Genoa-Sassuolo 21.033

Roma-Torino 38.954

Bologna-Fiorentina 22.653

Atalanta-Parma 19.217

Juventus-Cagliari 40.598

Milan-Sampdoria 58.572

Lecce-Udinese 21.321

Napoli-Inter 31.191

