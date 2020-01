Lautaro Martinez il piÃ¹ caro della Serie A: Inter, ora rinnovo urgente – SM

Lautaro Martinez il più caro della Serie A: Inter, ora rinnovo urgente – SM

Lautaro Martinez secondo quanto riportato dal “CIES” è il giocatore più costoso della Serie A, con una valutazione superiore anche a quella di Cristiano Ronaldo. L’Inter ora spinge per il rinnovo per evitare di perderlo già in estate. Di seguito la notizia riportata da “Sportmediaset”.

PROVE DI RINNOVO – Lautaro Martinez grazie ai suoi 14 gol in 23 partite (5 di questi in UEFA Champions League) ora è il giocatore più caro del campionato italiano, valutato 115 milioni e 700mila euro. Unico giocatore in Serie A che costa più di 100 milioni è il suo compagno di reparto Romelu Lukaku. Rinnovo urgente adesso per l’Inter che deve necessariamente togliere la clausola di 111 milioni valida dal 1 al 15 luglio per evitare sorprese soprattutto dal Real Madrid. Nelle intenzioni dell’Inter ci sarebbe anche quella di aumentare l’ingaggio, anzi addirittura raddoppiarlo: da 1,5 a 3,5 milioni a stagione.