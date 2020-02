Inter, back to the derby. Milan sconfitto 4-2,...

Inter, back to the derby. Milan sconfitto 4-2, 24 h dopo: “Ieri a quest’ora…”

Condividi questo articolo

Inter in festa dopo la vittoria del derby contro il Milan. I nerazzurri celebrano la vittoria contro i cugini 24 ore dopo il successo in rimonta con il punteggio di 4-2. Su Twitter la società ricorda il pesante poker di ieri sera: ecco il post

24 ORE DOPO – L’Inter è riuscita a conquistare in rimonta il complicato derby contro il Milan (ecco la gioia di Eriksen). I nerazzurri sono passati in svantaggio per 0-2 nel primo tempo, poi hanno rimontato clamorosamente, trascinando in festa i tifosi della Beneamata. La società ricorda le emozioni vissute ieri sera a quest’ora tramite un post su Twitter. Si può notare ben evidente il tabellone di San Siro su cui compare il punteggio di 4-2: “Ieri a quest’ora…”.