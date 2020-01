Serie A 2019-2020, spettatori allo stadio 21ª giornata: Inter-Cagliari guida

Ancora numeri ottimi per gli spettatori allo stadio in Serie A. La ventunesima giornata ha fatto segnare una media di 30.221 persone, la seconda migliore di questo campionato (record due settimane fa con 31.174), e per la quarta volta negli ultimi dieci anni si è superata quota trentamila. A trascinare Inter-Cagliari e il derby Roma-Lazio.

Brescia-Milan 19.451

SPAL-Bologna 12.622

Fiorentina-Genoa 32.903

Torino-Atalanta 18.824

Inter-Cagliari 70.465

Parma-Udinese 14.250

Sampdoria-Sassuolo 19.260

Verona-Lecce 15.425

Roma-Lazio 59.902

Napoli-Juventus 39.111

