Handanovic: “Inter, anno scorso mancata continuità. Champions League…”

Samir Handanovic

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Il capitano nerazzurro lo ha fatto al termine della conferenza stampa della vigilia (QUI le sue dichiaraizoni)

VOGLIA – Handanovic ha sottolineato come possa aiutare l’esperienza degli anni passati: «C’è sempre tanta voglia di cominciare e fare bene. Dagli anni passati mi porto dietro una graandissima esperenza di ottime partite, ma dove non siamo stati continui. Penso a Barcellona o Dortmund dove abbiamo fatto ottime partite, ma non siamo stati continui. Abbiamo giocato tutti gli anni bene ed è mancato un pizzico per passare il turno».

DIFFERENZE – Handanovic ha poi sottolineato cosa può fare la differenza: «Quest’anno dobbiamo andare con uno spirito diverso e partitre subito forte per passare il girone. Loro sono una squadra che gioca insieme da 2-3 anni. Sono una squadra mobile che pressa e corre insieme poi hanno qualità in attacco. I dettagli sono sempre importanti e spostano le partite in positivo o negativo. Poi in Championse League fanno la differenza: è il bello di questa competizione».