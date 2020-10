Handanovic: “Finché ho voglia starò sempre qui a competere. Gol subiti…”

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic era in conferenza stampa assieme a Conte (vedi articolo). Il portiere e capitano, alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach, ha parlato dei troppi gol subiti dalla squadra in queste prime quattro giornate di Serie A (otto).

Sei preoccupato dei gol subiti dall’Inter fin qui?

Preoccupato? Un portiere, quando piglia otto gol, è sempre preoccupato a prescindere. Che ne pigli uno o due il gol dev’essere la vita: vale sia per l’attacco sia per la difesa, perché il gol ti porta i punti, la gioia e tutto. Dall’altro lato non sono preoccupato perché comunque creiamo tanto: siamo più offensivi, quando crei tanto è normale che qualche contropiede lo perdi. Questo è il calcio, penso che dobbiamo essere più cattivi sotto porta: c’è tanta differenza tra farne uno e prenderne uno, poi le partite cambiano.

Avete lavorato in maniera particolare sulla difesa? Cosa deve fare l’Inter per tornare ad avere una difesa forte come l’anno scorso?

È importante vedere gli errori, solo quando vedi dove sbagli puoi correggere. Sono fiducioso: ogni giocatore è coerente, possiamo avere benefici tutti come squadra valutando gli errori. Bisogna alzare il livello in Champions League e fare meglio un po’ tutti.

Quando si testa in allenamento e in partita senti di avere tanto da dare a livello fisico e di motivazioni all’Inter?

Se non mi vedi bene puoi dirlo (ride, ndr). Io mi sento bene, magari non faccio vedere tutto quello che mi sento ma ho grandi motivazioni. Per me il calcio è la passione e tutto, finché avrò voglia di migliorarmi e competere sarò sempre qua a giocare. Non so dove, ma finché posso come corpo, mentalità e testa giocherò.