Inter-Borussia Monchengladbach, la carica di Vidal alla vigilia del match

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Inter-Borussia Monchengladbach, match d’esordio in Champions League per i nerazzurri di Antonio Conte. La carica di Arturo Vidal a mezzo social

ADRENALINA – Cresce l’attesa per l’esordio in Champions League dei nerazzurri di Antonio Conte. Inter-Borussia Monchengladbach sarà l’occasione più ghiotta, per il club di Steven Zhang, per riscattare la cocente sconfitta nel derby. Carichissimo Arturo Vidal, che ha pubblicato sui social queste foto dall’allenamento di oggi, accompagnate da una didascalia piuttosto eloquente: “Felice di tornare a competere in Champions League e con più entusiasmo che mai!”