Napoli-Inter Women, reclamo del club partenopeo per rigiocare la gara

Il 7 ottobre scorso il Giudice Sportivo aveva decretato la vittoria a tavolino per l’Inter Women di Attilio Sorbi contro il Napoli femminile per QUESTE motivazioni. Oggi il club partenopeo ha rilasciato un comunicato per ufficializzare il reclamo presso la Corte Sportiva d’Appello Nazionale

IN BILICO – Napoli-Inter Women, gara disputata regolarmente sabato 3 ottobre e terminata 1-1, è finita in archivio con lo 0-3 a tavolino per le nerazzurre di Attilio Sorbi decretato dal Giudice Sportivo. Tra le motivazioni, fornite dall’ente giuridico, figurava la mancanza in distinta del medico sociale del club partenopeo. Trascorse due settimane dalla prima sentenza, il Napoli ha fatto sapere di aver presentato reclamo presso la Corte Sportiva d’Appello Nazionale.

LE RICHIESTE – L’avvocato del club partenopeo, Riccardo Guarino, farà leva sull’errore tecnico dell’arbitro della partita, che a suo parere non avrebbe dovuto far disputare la gara in mancanza del medico sociale azzurro in distinta. Tra l’altro, sottolinea il club partenopeo in un comunicato ufficiale, l’utilizzo di sei calciatrici ‘non formate’ in Italia non costituisce motivo di sanzione (viene anche citato un articolo specifico del Codice di Giustizia Sportiva). Il club chiede dunque di poter rigiocare Napoli-Inter Women, oppure di veder ristabilito il verdetto del campo (1-1). La società partenopea richiede, inoltre, l’annullamento della squalifica per la propria dirigente Sara Sibilio.

