Hakimi-Inter, nessun caso: la smentita arriva dalla Spagna, casa Real Madrid

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi è il protagonista del giorno per motivi extra-campo. In Spagna – precisamente il quotidiano MARCA – smentiscono duramente le fake news pubblicate in Italia dopo aver preso informazioni in casa Real Madrid, confermando di fatto quanto già anticipato (vedi articolo). Nessun problema con l’Inter

RAPPORTO PERFETTO – “Il Real Madrid e l’Inter in estate hanno concordato il trasferimento di Achraf Hakimi, una delle operazioni più importanti di uno mercato estivo. La situazione economica del mondo del calcio non è sfuggita alla crisi provocata dalla pandemia, che ha portato i grandi club a vivere momenti difficili, da cui nessuno è riuscito a sottrarsi. I rappresentanti di entrambi i club hanno deciso le condizioni e il programma di pagamento del cartellino del nazionale marocchino. Real Madrid e Inter ne hanno discusso e qualche settimana fa hanno concordato amichevolmente nuove scadenze per il pagamento del trasferimento di Hakimi. Diverse informazioni indicavano un ultimatum del Real Madrid nei confronti dell’Inter, chiedendo il pagamento immediato dell’accordo, ma fonti autorizzate consultate da MARCA negano che ciò sia avvenuto e fanno riferimento all’accordo raggiunto per spiegare che il rapporto tra le due squadre è perfetto. L’Inter sta vivendo un periodo delicato a livello finanziario, appesantito dalle difficoltà della proprietà Suning, che sta attraversando gravi problemi economici”.

Fonte: MARCA – José Felix Diaz