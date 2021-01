Primavera, Inter-Torino: le formazioni ufficiali di Madonna e Cottafava

Primavera, Inter-Torino tra poco in campo. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali della partita valida per la 7ª giornata del Campionato Primavera 1 in programma presso il Centro di Formazione “Suning in memoria di Giacinto Facchetti” a partire dalle ore 13.00. Di seguito le formazioni di Inter-Torino

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Magri; 2 Persyn, 4 Sottini, 5 Andrea Moretti, 3 Dimarco; 6 Sangalli (C), 7 Wieser, 8 Casadei; 10 Oristanio; 11 Bonfanti, 9 Fonseca.

A disposizione: 21 Rovida; 13 Tonoli, 14 Zanotti, 15 Hoti, 16 Fontanarosa, 17 Mirarchi, 18 Fabbian, 19 Peschetola, 20 Lindkvist, 21 Goffi, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

TORINO UNDER 19: 1 Sava; 2 Aceto, 3 Celesia, 4 Tesio, 5 Spina, 6 Greco (C), 7 Foschi, 8 Karamoko, 9 Vianni, 10 Horvath, 11 Adopo

A disposizione: 12 Girelli, 22 Fiorenza; 13 Siniega, 14 Portanova, 15 Todisco, 16 Kryeziu, 17 La Rotonda, 18 Savini, 19 Favale, 20 Lovaglio, 21 Cancello, 23 Gyimah.

Allenatore: M. Cottafava