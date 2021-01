Biasin: Â«Chiarimento Inter sul pagamento di Hakimi! UEFA fa da garanteÂ»

Biasin: «Chiarimento Inter sul pagamento di Hakimi! UEFA fa da garante»

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, attraverso il proprio account Twitter, dà un importante aggiornamento relativo al caso montato nelle ultime ore su Hakimi e lo fa utilizzando l’Inter come fonte

TUTTO SOTTO CONTROLLO – In attesa di una presa di posizione ufficiale da parte della società, la conferma che non esiste nessun caso arriva attraverso Fabrizio Biasin: “L’Inter chiarisce di avere un accordo solido con il Real Madrid per il pagamento di Achraf Hakimi entro il 31 marzo. Accordo raggiunto in poco tempo e mai messo in discussione grazie al blasone del club e allo stretto rapporto di amicizia tra Florentino Perez e Beppe Marotta. Nell’accordo non è contemplata alcuna ‘garanzia’ né è stata richiesta. La garanzia più grande per il Real Madrid è il regolamento UEFA, secondo il quale il mancato pagamento di stipendi e pendenze con altri club entro il 31 marzo comporterebbe l’esclusione dalle competizioni europee”. Questo l’aggiornamento dato da Biasin, che conferma quanto appena pubblicato sul “caso Hakimi” (vedi articolo).