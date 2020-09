Godin, visite mediche ancora in corso: attesa per...

Godin, visite mediche ancora in corso: attesa per annuncio al Cagliari

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, sarebbero ancora in corso a Villa Stuart le visite mediche per Diego Godin. Resta dunque l’attesa per l’annuncio al Cagliari.

TEMPI ALLUNGATI – Non sembra essere oggi la giornata dell’ufficialità di Diego Godin al Cagliari. Il giocatore, infatti, è ancora impegnato nelle visite mediche a Villa Stuart, che dovrebbero in ogni caso finire oggi. Non sono pertanto attesi entro fine giornata il suo arrivo in Sardegna e l’annuncio da parte della società.