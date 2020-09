Godin-Cagliari in chiusura: giÃ  oggi le visite mediche. Le ultime

Godin-Cagliari in chiusura: già oggi le visite mediche....

Godin-Cagliari in chiusura: già oggi le visite mediche. Le ultime

Diego Godin

Diego Godin al Cagliari in dirittura d’arrivo: addio all’Inter a un passo con conseguente passaggio in maglia rossoblù

TWEET – Lo riporta Gianluca Di Marzio tramite un messaggio su Twitter. Secondo l’esperto di mercato di “Sky Sport”, Diego Godin è prossimo al Cagliari ed addirittura il difensore uruguaiano dell’Inter sosterrà le visite mediche per il club sardo in giornata. Pronto per il centrale un contratto triennale.