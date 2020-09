Nainggolan, futuro in bilico: sÃ¬ Inter alla cessione in un caso

Nainggolan, futuro in bilico: sì Inter alla cessione in un caso

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan potrebbe essere ceduto dall’Inter, anche se il club nerazzurro avrebbe detto no all’addio del centrocampista belga in prestito

DESTINO – Sono di ieri le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, sull’interesse del club rossoblù per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non sarebbe sicuro di restare all’Inter, come spiegano da “Sky Sport”. Infatti la società nerazzurra dovrebbe effettuare delle cessioni per compiere nuove entrate. In particolare, per il Ninja ci sarebbero varie pretendenti, tra cui appunti i sardi che lo avrebbero richiesto in prestito. In questo caso i dirigenti nerazzurri avrebbero declinato l’offerta. Resterebbe il fatto che con una proposta convincente il giocatore potrebbe dire addio alla formazione meneghina.