Frattesi spera nel… Doppio recupero: meno 2 a Inter-Bologna − SM

Davide Frattesi, out nelle ultime due partite contro Salernitana e Benfica, ieri si è allenato a parte, ma le sue condizioni migliorano. È già antivigilia di Inter-Bologna

LE CONDIZIONI − Frattesi lavora per recuperare in vista di Inter-Bologna, ma anche in ottica Nazionale. Quella di sabato, infatti, sarà l’ultima gara prima della sosta. Come racconta Sport Mediaset, il centrocampista, ex Sassuolo, sta smaltando il risentimento ai flessori e anche ieri si è allenato a parte insieme agli altri acciaccati Arnautovic e Sensi. Inzaghi però spera di recuperarlo già per la sfida di sabato alle 15. Lo spera sia il tecnico nerazzurro, che Luciano Spalletti con la Nazionale. L’Italia nei prossimi giorni di ottobre sarà impegnata nelle gare di qualificazione al prossimo Europeo del 2024 contro Malta e Inghilterra. Ovviamente l’obiettivo numero uno è quello di non correre rischi: tra oggi e domani si saprà di più sulle condizioni del giocatore.