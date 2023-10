Onana, altri guai al Manchester United: accusato anche ten Hag! – TS

Onana reduce da un’altra prestazione sotto gli standard. L’ex Inter delude in casa Manchester United, dove il clima insoddisfatto mette nel mirino anche l’allenatore ten Hag.

DELUSIONE – Continua a far molto discutere il rendimento in porta di André Onana. Lasciata l’Inter in estate, dopo la formidabile stagione a Milano, il portiere camerunese ha abbracciato il progetto del Manchester United. Dove, però, non sta riuscendo a garantire la stessa affidabilità mostrata nell’anno nerazzurro. Lo si è visto, purtroppo, anche nell’ultima sfida di Champions League disputata: Manchester United-Galatasaray. I padroni di casa sono usciti sconfitti per 2-3 anche a causa sua. Onana, infatti, è colpevole per aver regalato un pallone agli avversari, provocando l’espulsione del compagno Casemiro. In Inghilterra, dunque, continuano a chiedersi se la scelta di dire addio alla bandiera De Gea per il talento dell’Inter sia stata quella giusta. E, come spiega TuttoSport, sul banco degli imputati c’è anche l’allenatore Erik ten Hag, che ha fortemente voluto in squadra Onana, ben conosciuto dai tempi dell’Ajax. Il limite del tecnico olandese, infatti, sarebbe proprio quello di affidarsi eccessivamente alle vecchie conoscenze.

Fonte: TuttoSport – Alessandro Aliberti