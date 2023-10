Mai dire Onana: l’ex Inter continua con i disastri! Cos’è successo?

Onana continua il suo momento negativo col Manchester United. All’Inter era considerato quasi Superman, la verità è un’altra

MAI DIRE ONANA − Se oggi esistesse ancora quell’esilarante e geniale programma che era ‘Mai dire gol‘, Onana rientrerebbe a pieno titolo nell’indimenticabile e funesta rubrica del ‘Lo paravo anch’io‘. A Manchester è ormai diventata una cocente tassa da pagare praticamente ogni partita: l’ex portiere dell’Inter non ne sta azzeccando neanche una in questo primissimo scorcio di esperienza con la maglia dei Red Devils. Insomma, da’ Mai dire gol’ a ‘Mai dire Onana’ il passo è breve. Ieri sera, nella disfatta casalinga del Manchester United contro il Galatasaray – gara persa 2-3 con mattatore della serata Mauro Icardi, per rimanere in tema vecchie glorie Inter – Onana ci ha messo nuovamente il suo zampino. Moscio sul gol del vantaggio segnato da Zaha e poi erroraccio in fase di costruzione nella ripresa, con conseguente fallo da rigore ed espulsione di Casemiro (ad onor di cronaca, penalty poi sbagliato dallo stesso Icardi).

Onana, un portiere normale

HORROR − Quello di ieri sera, è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie di orrori realizzati dall’ex portiere interista. Già durante il precampionato, Onana aveva mostrato qualche lacuna, che poi si è ingigantita toccando l’acme del ridicolo contro Tottenham in Premier League e Bayern Monaco in Champions League. Onana è lo specchio di questo Manchester United in crisi nerissima: infatti, i Red Devils sono incappati nel peggior inizio di sempre sia in Premier che in Champions. Quesito: che è successo all’Onana in versione interista?

Onana superman? Una volta!

UNA CARATTERISTA − Semplice, Onana non era un super portiere lo scorso anno, ma non è neanche uno scarpone adesso. È soltanto un portiere normale, tra i migliori con i piedi e bravo (come ce ne sono tanti) tra i pali. Lo è stato all’Ajax, lo era all’Inter e adesso lo è anche al Manchester United. La caratteristica principale del portiere camerunese era e resta la grande abilità con i piedi e da regista arretrato. Lo scorso anno ha fatto le fortune dell’Inter di Inzaghi, il quale sta cercando di inculcare il suddetto concetto anche allo svizzero Sommer. Ma tralasciando l’abilità balistica, non si è quasi mai visto un Onana in versione superman con grandi e prodigiose parate salva-risultato. Fatta eccezione per l’ottavo di finale di ritorno a Porto, quando l’Inter si aggrappò proprio all’ex Ajax per strappare la qualificazione. Per il resto, quasi sempre normale amministrazione, grazie e soprattutto ad una difesa praticamente impenetrabile durante tutta la campagna europea.

Illusione

CAMBIO DI VEDUTE − A facilitare l’illusorio profumo inebriante dell’Onana superman ci ha pensato anche Samir Handanovic. La voglia di dimenticare gli ultimi anni complicati dell’ex capitano interista, su cui vigeva una narrazione ormai consolidata e decisamente negativa, ha permesso ad Onana di entrare subito nei cuori dei tifosi interisti e non. E se in estate, in tanti si strappavano i capelli per averlo ceduto al Manchester United al posto di Sommer (50 milioni di euro), oggi si grida e si acclamano Marotta e soci per la grande operazione.