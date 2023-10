Cosmi fa scuola: «Ecco perché difendo l’Inter! Sacchi e Guardiola…»

Cosmi spesso rispedisce al mittente le critiche e non fa differenza solo perché si parla di Inter. L’allenatore perugino, opinionista fisso di “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, spiega senza peli sulla lingua la sua passione per il calcio della squadra di Inzaghi

PRODUZIONE OFFENSIVA – L’ultima giornata di Champions League lascia un sapore agrodolce alla Milano del calcio. Interpellato da un tifoso milanista, che ammette di mal digerire i due punti in più ottenuti dall’Inter rispetto al Milan, Serse Cosmi si sofferma sulla produzione offensiva: «Può succedere che non si riesca a segnare tanti gol nonostante le occasioni create. Nell’Inter non c’era mica la volontà di farne un solo contro il Benfica eh! Si parla di squadre europee con grandi valori, anche nel reparto difensivo oltre a quello offensivo. Quindi può capitare. Non c’è volontà nel centellinare i gol. Se si possono fare, si fanno molto volentieri. Poi ci sono gli avversari, la fortuna e la sfortuna. Tanti componenti. La Lazio contro il Celtic non ha creato quanto l’Inter con il Benfica e il Milan con il Borussia Dortmund, ma ha portato a casa una bella vittoria». Questo il punto di vista di Cosmi dopo il beffardo 0-0 rossonero a ventiquattr’ore dallo strettissimo 1-0 nerazzurro.

Cosmi “corregge” Sacchi sull’Inter di Inzaghi

“COSMISMO” NERAZZURRO – A Cosmi viene chiesto in quale allenatore e quindi squadra si rivede oggi e la risposta spiazza un po’ tutti: «Per come gioca, l’Inter di Simone Inzaghi! Poi, nel 3-5-2 ci sono tante variazioni determinate dai calciatori che hai. Se hai Federico Dimarco a sinistra è una maniera, se hai Fabio Grosso un’altra. Se hai Zé Maria a destra una cosa, Achraf Hakimi prima e Denzel Dumfries oggi un’altra. In mezzo Fabio Liverani è una cosa, Hakan Calhanoglu un’altra. Gli interpreti fanno tanto. In questo momento vedo – perchè è brutto dire mi riconosco, dato che sono cambiate tante cose – l’Inter più vicina al mio Perugia. Per questo la difendo quando sento parlare chi dice che non riesce a essere una squadra spettacolare o perché è troppo speculativa e difensiva. L’Inter sa essere anche spettacolare pur difendendeosi, non è una mancanza. I piu grandi offensivisti della storia avevano una qualita difensiva straordinaria, sia a livello collettivo sia individuale. Mi riferisco ad Arrigo Sacchi e Pep Guardiola. Però, io ero venticinque anni avanti! Diciamo un quarto di secolo (ride, ndr)». Così Cosmi sul calcio dell’Inter di Inzaghi.