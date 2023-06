Frattesi, l’Inter detta le condizioni! Col Sassuolo ha un’arma − CdS

Frattesi rimane l’obiettivo principale a centrocampo dell’Inter. I nerazzurri dettano le condizioni e puntano a non fare troppe follie economiche. Il piano per prenderlo dal Sassuolo

IL PIANO − Davide Frattesi è il vero obiettivo dell’Inter a centrocampo, poche storie. Ma il club nerazzurro non farà follie. I soldi della cessione di Marcelo Brozovic, 23-24 milioni, saranno esattamente reinvestiti per il centrocampista della Nazionale senza mettere un euro in più. A ciò ovviamente bisognerà aggiungere anche Samuele Mulattieri. L’Inter detta le sue condizioni e non si farà ‘ammaliare’ dai 40 milioni ribaditi da Carnevali nell’ultima uscita pubblica. A sua volta, per forzare la mano dei neroverdi, il club meneghino ha un’arma molto importante: la preferenza del giocatore. Frattesi ha già deciso di voler sposare la causa nerazzurra e non vede l’ora di giocare accanto a Barella. L’Inter non si presenterà ad alcuna asta, ma serve in fretta la chiusura del cerchio perché anche la mezzala romana non può aspettare fino all’infinito.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno